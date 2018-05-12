Ещё
Стала известна дата запуска на Марс российско-европейской миссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна дата запуска на Марс российско-европейской миссии 

Говорит Москва 54 минуты назад
Миссия называется ExoMars-2020. На платформе будет 11 российских и 2 европейских научных прибора. Красную планету будет изучать европейский марсоход.
Говорит Москва: последние новости
Uber и NASA заключили соглашение о пилотируемом летающем такси Стала известна отправки к МКС первого российского возвращаемого корабля Учёные зафиксировали рекордную концентрацию углекислого газа на планете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США захотели выйти из еще одного соглашения502
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову294
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории65
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»63
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане31
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
05:24
Киркоров раскрыл секрет «Евровидения»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение