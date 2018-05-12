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Стала известна дата запуска на Марс российско-европейской миссии
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Стала известна дата запуска на Марс российско-европейской миссии
Говорит Москва
54 минуты назад
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Миссия называется ExoMars-2020. На платформе будет 11 российских и 2 европейских научных прибора. Красную планету будет изучать европейский марсоход.
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