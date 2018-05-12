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На Луне нашли странное сооружение и ученые уверены, что люди его точно не строили
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На Луне нашли странное сооружение и ученые уверены, что люди его точно не строили 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Ученые-уфологи обнаружили новый странный объект в космосе. На этот раз он находится совсем рядом — на Луне. Снимки станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter действительно показывают странный и, похоже, мобильный объект на поверхности Луны.
В теории неопознанный объект и в самом деле может быть наблюдательным форпостом. Где, как не на Луне устраивать наблюдательный пункт за жизнью на Земле?
Команда исследователей SecureTeam10 обращает внимание NASA еще и на вот этот кратер правильной треугольной формы.
Края кратера слишком четкие для природного объекта. А вот этим снимком исследователи доказывают свою теорию о перемещении базы.
Насколько это все достоверно, мы узнаем в самое ближайшее время. Ведь Луна уже в скором будущем будет предметом пристальных исследований самых разных стран мира.
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