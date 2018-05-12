На Луне нашли странное сооружение и ученые уверены, что люди его точно не строили

Ученые-уфологи обнаружили новый странный объект в космосе. На этот раз он находится совсем рядом — на Луне. Снимки станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter действительно показывают странный и, похоже, мобильный объект на поверхности Луны.

В теории неопознанный объект и в самом деле может быть наблюдательным форпостом. Где, как не на Луне устраивать наблюдательный пункт за жизнью на Земле?

Команда исследователей SecureTeam10 обращает внимание NASA еще и на вот этот кратер правильной треугольной формы.

Края кратера слишком четкие для природного объекта. А вот этим снимком исследователи доказывают свою теорию о перемещении базы.

Насколько это все достоверно, мы узнаем в самое ближайшее время. Ведь Луна уже в скором будущем будет предметом пристальных исследований самых разных стран мира.