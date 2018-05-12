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NASA планирует в 2020 году отправить на Марс небольшой вертолет
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NASA планирует в 2020 году отправить на Марс небольшой вертолет 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) намерено в июле 2020 году направить на Марс небольшой вертолет в рамках очередной миссии по исследованию планеты. Об этом говорится в распространенном в пятницу ведомством заявлении.
Предполагается, что этот летательный аппарат, разработки которого начались еще в 2013 году, после доставки на планету вместе с новым марсоходом совершит несколько тестовых полетов над поверхностью, однако научных задач для механизма пока не ставится. «За плечами NASA — богатая история открытий. Идея осуществления полета вертолета в небе над другой планетой просто завораживает. Этот вертолет на Марсе имеет большой потенциал для будущего нашей науки, наших открытий и миссий по исследованию Красной планеты», — приводятся в документе слова нового директора NASA Джеймса Брайденстайна.
Как отмечает ведомство, в течение программы испытаний летательного аппарата, который должен вместе с другим оборудованием прибыть на Марс в феврале 2021 года, он осуществит по меньшей мере пять полетов продолжительностью до 90 секунд. В рамках первого такого полета устройство поднимется вверх на три метра и должно будет зависнуть на этой высоте в течение 30 секунд.
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