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Древний кратер и чёрные дюны на Марсе поразили учёных
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Древний кратер и чёрные дюны на Марсе поразили учёных 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Европейское космическое агентство опубликовало видео кратера Марса с высоты птичьего полета. Ролик демонстрирует кратер Neukum шириной 102 км в южном полушарии Марса. Кратер назван в честь немецкого физика и планетарного ученого Герхарда Нойкума, одного из основателей миссии ESA Mars Express.
Этот кратер имеет ударное происхождение, это учёные выяснили по характеру краёв геологического объекта. Даже опытных специалистов поразили тёмные дюны, вероятно, состоящие из вулканического песка и сформированные сильными ветрами на поверхности красной планеты, сообщает European Space Agency.
Эксперты взялись за изучение найденного кратера, так как он — очень древний и имеет богатую историю. Кратер претерпевал разную степень обрушения, оползни и камнепады, всё это запечатлилосьь на его стенах.
Кратер Нойкум расположен в Нохаси-Терре, в одном из старейших, по данным на текущий момент, регионов Марса возрастом не менее 3,9 млрд лет.
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