NASA использует для исследований Марса мини-вертолет

Миниатюрная винтокрылая машина может быть применена во время миссии на красную планету в 2021 году.

NASA заявили о готовности использовать для исследования Марса мини-вертолет весом менее двух килограммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ведомства Джима Брайденстайна.

Ученые разрабатывали и тестировали вертолет в течение последних четырех лет. Известно, что в разреженной атмосфере Марса его лопасти могут вращаться со скоростью 3000 оборотов в минуту, что в 10 раз больше, чем у земных устройств.