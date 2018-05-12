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NASA использует для исследований Марса мини-вертолет
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NASA использует для исследований Марса мини-вертолет 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Миниатюрная винтокрылая машина может быть применена во время миссии на красную планету в 2021 году.
В NASA заявили о готовности использовать для исследования Марса мини-вертолет весом менее двух килограммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ведомства Джима Брайденстайна.
Ученые разрабатывали и тестировали вертолет в течение последних четырех лет. Известно, что в разреженной атмосфере Марса его лопасти могут вращаться со скоростью 3000 оборотов в минуту, что в 10 раз больше, чем у земных устройств.
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