Ещё
NASA объявило о намерении отправить на Марс небольшой вертолёт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA объявило о намерении отправить на Марс небольшой вертолёт 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Национальное управление США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) заявило, что намерено в июле 2020 года отправить на Марс небольшой автономный вертолёт. Об этом сообщается на сайте управления.
Вертолёт под названием «Марс» начали разрабатывать в 2013 году. Его вес составляет около 1,8 кг.
В NASA заявили, что винт летательного аппарата в атмосфере Марса сможет развить скорость в почти 3 тысячи оборотов в минуту — это примерно в 10 раз превышает скорость вертолёта на Земле.
«У вертолёта «Марс» есть большие перспективы для наших будущих исследований в области науки, открытий и разведки на Марсе», — заявил директор управления Джим Брайденстайн.
Как ожидается, вертолёт достигнет Марса в феврале 2021 года.
Ранее в США запустили межпланетную станцию InSight для изучения Марса.
RT на русском: последние новости
NASA объявило о намерении отправить на Марс небольшой вертолёт Запуск первой в истории России миссии к Луне предлагают отложить на 2021 год Илона Маска приняли в лондонское Королевское общество по развитию знаний о природе
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру43
В НАТО заявили о возрождении российской армии299
У Ирины Шейк выпали бока из платья13
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ639
Россия подсчитала затраты на Самойлову18
Видео
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение