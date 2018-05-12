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NASA показала, от какой беды магнитное поле Земли защищает планету
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NASA показала, от какой беды магнитное поле Земли защищает планету 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Флот космического корабля NASA помог найти ответ на давний вопрос о предназначении магнитного поля Земли. Об этом сообщило издание Independent.
Учеными были использованы данные с четырех космических аппаратов, являющимися частью миссии NASA для того, чтобы понять энергию в закрученных магнитных полях, которые окружают Землю.
Выяснилось, что данное магнитное поле помогает защитить Землю и жизнь на ней от солнечного ветра, который является потоком плазмы, исходящей от солнца. Иногда солнечной погоде все же удается прорываться сквозь «защиту», что сильно ударяет по Земле, нарушая электрическое и коммуникационное оборудование на планете. Что означает жизненную важность понимания того, как мы защищены.
Солнечный ветер редко встречается на Земле, но составляет 99% видимой вселенной. Эта плазма, из которой состоит поток, становится очень турбулентной при приближении к магнитному полю Земли.
Один из исследователей Джонатан Иствуд рассказал, что турбулентность является одной из последних больших концепций в классической физике, которая плохо понимается, но о чьей важности в космосе известно, поскольку она перераспределяет энергию.
Американское космическое агентство NASA совместно с Lockheed’s Skunk Works разрабатывает сверхзвуковой самолет со смягченным «звуковым ударом». По планам ученых, первые пилотажные испытания должны пройти в 2021 году. Известно, что самолет сможет развивать скорость в 1770 километров в час на высоте до 16 километров и преодолевать расстояние от Лондона до Нью-Йорка всего за три часа.
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