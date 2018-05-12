SpaceX сообщило об успешном развёртывании спутника «Бангабанду-1»

Компания Илона Маска, осуществившая успешный старт в 23.14 мск пятой модификации Falcon 9, сообщила в своём Twiiter-аккаунте об успешном развёртывании спутника «Бангабанду-1» на геостационарной орбите.