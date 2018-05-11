Родиной проказы оказалась Европа 

Исследования ученых из Германии и Швейцарии позволили обнаружить неожиданные факты происхождения болезни. Ученые из Института истории Человечества им. Макса Планка, а также университета Тюбингена (Германия) и университета Цюриха (Швейцария) обнаружили высокое генетическое разнообразие возбудителя проказы в средневековой Европе. Об этом сообщает Medikforum.ru. Исследователи изучали пробы Mycobacterium leprae из около 90 тел умерших больных проказой с 400 до 1400 г. Их скелеты определяются по специфическим деформациям костей. Учеными были реконструированы 10 средневековых генома возбудителя. Выяснилось, что в Средневековье в Европе были распространены много различных штаммов бактерии, а не два, как предполагалось ранее. Эти штаммы охватывают все известные за пределами Европы подвиды Mycobacterium leprae. Этот факт, а также в целом большое генетическое разнообразие позволяет предположить, что исходная точка распространения возбудителя находилась в самой Европе.