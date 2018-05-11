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Auroch Digital представила стратегию о покорении космоса Mars Horizon
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Auroch Digital представила стратегию о покорении космоса Mars Horizon 

Riot Pixels 58 минут назад
Фото: Riot Pixels
Auroch Digital анонсировала Mars Horizon — управленческую стратегию, где вы возглавите национальное космическое агентство, чтобы стать новым Колумбом. Конечной целью заявлена миссия на Марс.
В Mars Horizon вы сможете переписать историю на свой лад — к примеру, запустить первый искусственный спутник под флагом США или отправить на Луну советских космонавтов. Глава агентства должен быть в курсе всех новых технологий и с толком применять их на практике. Строить ракеты, спутники и зонды не возбраняется как самостоятельно, так и в сотрудничестве с учеными из других стран.
Разработку Mars Horizon поддерживает Космическое агентство Великобритании. Не только советами, но и деньгами. Стратегия выйдет на PC, PS4, Xbox One и Switch в конце года.
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