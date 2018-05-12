Европейскому оборудованию для российской миссии на Луну нашли замену

Европейские бурильную установку и навигационную систему для российской лунной посадочной станции «Луна-27» планируется заменить на отечественные аналоги. Такое решение предложено Советом РАН по космосу и одобрено «Роскосмосом».

«НПО Лавочкина с учётом результатов дополнительного эскизного проектирования 2017 года продолжить в рамках опытно-конструкторской работы «Луна-Ресурс-1 (посадочный аппарат)» разработку российской системы высокоточной и безопасной посадки и российского грунтозаборного устройства», — говорится в проекте решения Совета РАН, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Все правильно написано, что нужно делать отечественные приборы, и бурильный, и посадочный. Это правильная позиция», — поддержал данное предложение в ходе заседания Совета заместитель генерального директора «Роскосмоса» по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов. По словам ученых, европейские специалисты, которые должны были изготовить грунтозаборное устройство и систему навигации для посадки космического аппарата на Луне, превысили отведенный им лимит по массе устройств. В связи с этим понадобилась разработка российских аналогов.

Цель миссии «Луна-27» — пробурить грунт на глубину до двух метров и исследовать его состав. Запуск аппарата по текущим планам намечен на 2022 год. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась «Луна-24».