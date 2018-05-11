Ещё
Стала известна дата отправки Россией грузовозвращаемого беспилотника на МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна дата отправки Россией грузовозвращаемого беспилотника на МКС 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Россия отправит на Международную космическую станцию (МКС) первый грузовозвращаемый беспилотный корабль в конце августа 2019 года.
Грузовозвращаемый корабль «Союз» должен отправиться в первый полет к МКС 28 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Также предполагается отработка на «Союзе» технологии пуска подобных аппаратов.
На МКС корабль пробудет полгода, его возвращение запланировано на февраль 2020 года.
Напомним, РКК «Энергия» планирует создать грузовозвращаемый транспортный корабль на базе пилотируемого корабля «Союз», который смог бы доставлять на Землю до 500 кг грузов с орбиты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Швеция вышла из проекта российской станции «Луна-25» В России придумали новый материал для имплантов Американские ученые разработали подводные маскировочные поля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Киндрат4
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ542
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»507
Лоза отреагировал на русофобское высказывание Скрипки117
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1398
Видео
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение