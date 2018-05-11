Стала известна дата отправки Россией грузовозвращаемого беспилотника на МКС

Россия отправит на Международную космическую станцию (МКС) первый грузовозвращаемый беспилотный корабль в конце августа 2019 года.

Грузовозвращаемый корабль «Союз» должен отправиться в первый полет к МКС 28 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Также предполагается отработка на «Союзе» технологии пуска подобных аппаратов.

На МКС корабль пробудет полгода, его возвращение запланировано на февраль 2020 года.