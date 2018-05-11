Ученые Белгородского университета помогут аспирантам вузов Ближнего Востока

ТАСС , 11 мая. Ученые Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) смогут стать научными руководителями у аспирантов вузов Ближнего Востока. Об этом вуз подписал меморандум с Ассоциацией арабских университетов, объединяющей 350 высших учебных заведений в 22 странах Ближнего Востока, сообщил в пятницу ТАСС директор Центра по связям с общественностью БГТУ Артем Яковчук.

"Наш вуз подписал меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией арабских вузов, он подразумевает, в том числе, обмен научными исследованиями и аспирантами. Аспиранты российских и арабских вузов смогут иметь двух научных руководителей, в том числе одного — из России или из страны Ближнего Востока. Ученые БГТУ будут помогать арабским аспирантам ближневосточных вузов в подготовке научных работ", — сказал Яковчук.

По его словам, делегация Ассоциации арабских университетов, прибыла четверг в Белгород для участия в открытом заседании совета ректоров Белгородской области , на которое также пригласили представителей высших учебных заведений Центрально-Черноземного региона России. По итогам заседания и был подписан меморандум.

"Планируется повысить уровень академической мобильности студентов и преподавателей наших вузов: если сейчас, например, обмен между БГТУ и университетами Ближнего Востока составляет пять человек в семестр, то в перспективе число увеличится до 20. Кроме того, российские ученые смогут публиковать свои работы в арабских научных журналах, а студенты после завершения обучения по программам бакалавриата и магистратуры получат двойные дипломы, которые будут подтверждены и в России, и в странах Ближнего Востока. Мы надеемся и на развитие трехсторонних отношений — между российскими, арабскими вузами и университетами Европы, с которыми тесно сотрудничает Ассоциация арабских университетов", — добавил Яковчук.

Белгородский технологический университет образован в 1954 году, объединяет девять учебных институтов и 42 кафедры, готовит специалистов для строительного комплекса и строительной индустрии по 100 направлениям. В вузе обучаются около 25 тыс. студентов, в том числе более 1,8 тыс. иностранных.