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Ученые научились незаметно управлять Siri 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Ученые научились незаметно управлять SiriУченые США провели тестирование голосовых ассистентов с целью выяснить, как они реагирует на звуки, которые не способно воспринимать человеческое ухо. Исследования были посвящены безопасности и Siri, наравне с другими голосовыми помощниками, благополучно провалила тестирования.
Используя генератор ультразвуковых частот, студенты Калифорнийского университета (Беркли) и университета Джорджтаун (Вашингтон) вставили необходимые команды непосредственно в музыкальные треки и обычную речь.
Замаскированная команда предлагала Siri и Amazon Alexa добавить в список покупок тот или иной предмет. При воспроизведении ни один человек не мог расслышать, что именно звучит в команде.
А вот ассистенты воспринимали обращение и послушно подчинялись. Первый подобный эксперимент был проведен еще год назад. Похоже, что за это время разработчики так и не закрыли дыру в безопасности ассистентов.
Управлять Siri, Alexa и другими голосовыми ассистентами можно дистанционно на расстоянии до 7,5 метров. При этом владелец смартфона ни о чем не догадается.
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