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Учёные изучили свойства наноалмазов
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Учёные изучили свойства наноалмазов 

Парламентская газета 11 минут назад
Физики из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики изучили свойства наноалмазов: параметры их антенн могут быть усовершенствованы без использования резонаторов, сообщает «Русская планета».
Изменяя положение и размер частиц наноантенн, выполненных на основе перовскитов и кремния, учёные могут совершенствовать свойства антенн и увеличивать скорость их излучения.
Исследователям удалось выяснить, что при использовании света можно повысить чёткость и скорость считывания квантовой информации. Это открытие, в свою очередь, приблизило науку к разработке квантовых машин и оптосетей нового поколения.
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