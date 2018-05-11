Учёные изучили свойства наноалмазов

Физики из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики изучили свойства наноалмазов: параметры их антенн могут быть усовершенствованы без использования резонаторов, сообщает «Русская планета».

Изменяя положение и размер частиц наноантенн, выполненных на основе перовскитов и кремния, учёные могут совершенствовать свойства антенн и увеличивать скорость их излучения.

Исследователям удалось выяснить, что при использовании света можно повысить чёткость и скорость считывания квантовой информации. Это открытие, в свою очередь, приблизило науку к разработке квантовых машин и оптосетей нового поколения.