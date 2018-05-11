Китайцы отговорили шведов от участия в российской лунной программе

Швеция решила отказаться от российского лунного проекта в пользу китайского. Шведские изделия XSAN, изначально разрабатывающиеся для полета на российской станции «Луна‐25», отправятся к естественному спутнику Земли на китайской станции «Чанъэ‐4». Об этом говорится в письме шведского Института космической физики, передает РИА «Новости»

Китайская сторона сделала свое предложение еще в прошлом году.

В 2017 году наши китайские коллеги предложили отправить изготовленный летный модуль XSAN на китайском ровере «Чанъэ-4» возможность, которую мы не могли упустить

Institutet for rymdfysik (IRF) Институт космической физики.

Институт изготовил три модели прибора XSAN — структурный макет для термоиспытаний, макет для электрических испытаний и сам летный модуль.

Первые два образца передали российскому Институту космических исследований (ИКИ), а летный модуль остался в Швеции.

Стокгольме намерены продолжать сотрудничать с российскими учеными и готовы к совместному анализу данных, которые получит XSAN по завершении миссии китайского лунохода.

Приборы будут изучать взаимодействие плазмы с поверхностью Луны. Ожидается, что полученные данные помогут понять, откуда на Луне есть вода.

Лунная программа России предусматривает отправку до 2025 года трех автоматических станций. Первый полет должен состояться уже в следующем году.

По данным сайта «Русская Планета», в 2024 году российский космонавт может отправиться на Луну на американском корабле Orion. Источник пояснил, что задачей космонавта станет монтаж российского атмосферного шлюза на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.