Ученые выяснили, сколько людей изначально заселили Америку из Сибири

Группа сибиряков, мигрировавших 15 тыс. лет назад в Америку и ставших предками коренных американцев, насчитывала всего около 250 человек, выяснили ученые из США . Об открытии они рассказали в журнале Genetics and Molecular Biology.

Чтобы выяснить, какова была численность группы первых американцев, ученые проанализировали образцы геномов коренных жителей Центральной и Южной Америки, а также жителей Китая и Сибири. Генетические вариации в рамках популяции напрямую зависят от ее размеров, поясняют авторы работы. Основываясь на различиях геномов коренных американцев и сибиряков, исследователи рассчитали размер изначальной популяции, мигрировавшей в Америку — около 250 человек.

Такое малое число людей вызвало эффект бутылочного горлышка — сокращения генетического разнообразия. Однако численность популяции со временем возросла, кроме того, ее представители скрещивались с представителями популяций, мигрировавших позже, благодаря чему генетическое разнообразие возросло.