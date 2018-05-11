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Ученые выяснили, сколько людей изначально заселили Америку из Сибири
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Ученые выяснили, сколько людей изначально заселили Америку из Сибири 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Группа сибиряков, мигрировавших 15 тыс. лет назад в Америку и ставших предками коренных американцев, насчитывала всего около 250 человек, выяснили ученые из США. Об открытии они рассказали в журнале Genetics and Molecular Biology.
Чтобы выяснить, какова была численность группы первых американцев, ученые проанализировали образцы геномов коренных жителей Центральной и Южной Америки, а также жителей Китая и Сибири. Генетические вариации в рамках популяции напрямую зависят от ее размеров, поясняют авторы работы. Основываясь на различиях геномов коренных американцев и сибиряков, исследователи рассчитали размер изначальной популяции, мигрировавшей в Америку — около 250 человек.
Такое малое число людей вызвало эффект бутылочного горлышка — сокращения генетического разнообразия. Однако численность популяции со временем возросла, кроме того, ее представители скрещивались с представителями популяций, мигрировавших позже, благодаря чему генетическое разнообразие возросло.
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