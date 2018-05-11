Тайна розы

На изучение генетического кода розы ученым потребовалось восемь лет. Зато теперь они знают, как «запрограммировать» цветок пахнуть слаще и выглядеть ярче. А еще генетики выяснили, что ближайший «родственник» розы — клубника.

Германии, Китая и В исследовании приняли участие больше сорока ученых из Франции Великобритании . Это первая полноценная работа по изучению розы. Результаты исследования помогут селекционерам вывести новые сорта с необычными ароматами и оттенками, более устойчивые к вредителям. Плюс, такие цветы дольше простоят в срезанном виде. Научная работа помогла исследователям узнать историю цветка через его эволюцию и одомашнивание.

Культивирование роз началось тысячи лет назад предположительно в Китае. Во времена Римской империи цветок стали выращивать на Ближнем Востоке, а его масла использовать в парфюмерии, лепестки — во время церемоний, как конфетти. В пятнадцатом веке роза была символом борьбы за английский трон во время «Войны роз».