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Тайна розы
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Тайна розы 

GEO 49 минут назад
Фото: GEO
На изучение генетического кода розы ученым потребовалось восемь лет. Зато теперь они знают, как «запрограммировать» цветок пахнуть слаще и выглядеть ярче. А еще генетики выяснили, что ближайший «родственник» розы — клубника.
В исследовании приняли участие больше сорока ученых из Франции, Германии, Китая и Великобритании. Это первая полноценная работа по изучению розы. Результаты исследования помогут селекционерам вывести новые сорта с необычными ароматами и оттенками, более устойчивые к вредителям. Плюс, такие цветы дольше простоят в срезанном виде. Научная работа помогла исследователям узнать историю цветка через его эволюцию и одомашнивание.
Культивирование роз началось тысячи лет назад предположительно в Китае. Во времена Римской империи цветок стали выращивать на Ближнем Востоке, а его масла использовать в парфюмерии, лепестки — во время церемоний, как конфетти. В пятнадцатом веке роза была символом борьбы за английский трон во время «Войны роз».
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