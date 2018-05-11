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В Минфине предложили сократить финансирование космодромов
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В Минфине предложили сократить финансирование космодромов 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минфин предложил сократить объем федеральной целевой программы развития космодромов в 2018 году на 26,7% — до 21,905 млрд руб., следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изначально предполагалось, что на развитие космодромов будет выделено 29,912 млрд руб.
Федеральная целевая программа «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ» была утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в сентябре 2017 года. Согласно документу, планируется создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем, в том числе провести работы по проектированию объектов наземной космической инфраструктуры создаваемых космических ракетных комплексов среднего и сверхтяжелого классов.
Помимо этого, программа предполагает строительство на космодроме Восточный космического ракетного комплекса тяжелого класса для автоматических космических аппаратов, включая технику двойного назначения, а также реконструкцию существующих и создание новых технических комплексов и инфраструктуры на космодроме Плесецк.
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