Ещё
Бур и систему навигации для российской лунной миссии заменят отечественными аналогами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бур и систему навигации для российской лунной миссии заменят отечественными аналогами 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Европейские бурильная установка и навигационная система для российской лунной посадочной станции «Луна-27» будут заменены на отечественные аналоги, передает РИА «Новости» проект решения Совета РАН.
"НПО Лавочкина с учетом результатов дополнительного эскизного проектирования 2017 года продолжить в рамках опытно-конструкторской работы «Луна-Ресурс-1» [посадочный аппарат] разработку российской системы высокоточной и безопасной посадки и российского грунтозаборного устройства", — говорится в проекте решения Совета РАН.
Заместитель генерального директора "Роскосмоса" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов поддержал позицию Совета по замене данных компонентов российскими аналогами.
Ранее сообщалось, что ученые порекомендовали перенести миссию «Луна-25» на 2021 год. В Роскосмосе высказались против этого предложения.
Газета.Ru: последние новости
В Австралии создали национальное космическое агентство Ученые выяснили, сколько людей изначально заселили Америку из Сибири Маска приняли в Королевское общество
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен483
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»430
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии279
Познер разочаровался в СПЧ144
Кудрин согласился вернуться на госслужбу87
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение