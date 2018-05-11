В центре Тихого океана нашли древнейший город: ученые полагают, что это может быть легендарная Атлантида

Древнейшие руины, обнаруженные в самом центре Тихого океана, по словам ученых могут быть городами легендарной Атлантиды . Город называется Нан Мандол и находится на острове Понпеи — одном из отдаленных островов Тихого океана.

Археологи выяснили, что раньше этот остров населяла древняя азиатская цивилизация, о которой практически не сохранилось никакой информации. Развалины города выглядят в этом месте очень странно: зачем кому-то возводить полис таких размеров в совершенном отдалении от прочей цивилизации?

Марк Маккой, антрополог Южного методистского университета Техаса сумел провести анализ коралловых украшений из гробницы, предположительно принадлежавшей одному из вождей города.

Анализ показал, что город был построен примерно в 1800 году до нашей эры. Это гораздо раньше всех известных цивилизаций этого региона. Скорее всего, он и в самом деле был столицей древней цивилизации, о которой нам ничего не известно, но где, в таком случае, все остальные ее следы? На этот вопрос ученые ответить пока не могут.