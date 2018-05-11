Apple готовится к испытаниям беспилотников

Компания Apple обратилась к властям США за разрешением на тестирование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Соответствующее дозволение существенно расширит полномочия компании при взаимодействии с дронами вне зависимости от планов по их применению.

Участие в программе предусматривает право зарегистрированного лица производить запуск беспилотных летательных аппаратов в ночное время, над людьми, а также за пределами зоны действия устройств слежения за перемещениями дронов. Правительство Соединенных Штатов идет навстречу компаниям, заинтересованным в тестировании дронов, рассчитывая, что в будущем эти испытания положительно отразятся на их развитии.

Разрешение на тестирование дронов совершенно не означает, что в Купертино работают над собственным беспилотником. Гораздо вероятнее, что Apple планирует организовать доставку фирменной продукции до покупателей по воздуху. Такой способ доставки позволит сократить временной промежуток между оплатой заказа и его получением, а также избавит компанию от необходимости оплачивать работу курьерских служб.

В процессе подготовки публикации выяснилось, что при помощи дронов Apple рассчитывает повысить точность фирменного картографического сервиса. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.