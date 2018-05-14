Boston Dynamics начнет продажи роботов-собак в следующем году

Компания Boston Dynamics сообщила, что начнет продавать знаменитых роботов-собак SpotMini уже в 2019 году.

Робототехническая компания Boston Dynamics планирует начать продажи роботов-собак SpotMini в 2019 году, передает Wired. На специальном мероприятии основатель компании Марк Райберт заявил, что уже в этом году рассчитывают произвести 100 экземпляров, а к середине следующего года — наладить массовое производство. Райберт при этом не сообщил, сколько будет стоить робот, однако отметил, что себестоимость нового прототипа (который был продемонстрирован в последнем ролике, показывающий автономную навигацию SpotMini внутри здания) удалось снизить в десять раз.

Кроме того, Райберт отметил, что пользователи смогут прикрепить к «спине» робота дополнительное оборудование, которое будет производить в том числе и Boston Dynamics. Речь идет о манипуляторе для оперирования предметами или же, например, о специальном наборе камер. Сколько будет стоить опциональное аппаратное обеспечение, Райберт не раскрыл.

Недавно, в начале текущего года, Boston Dynamics опубликовала пару видео, демонстрирующих работу SpotMini. Так, компания показала, как роботы могут открывать двери и работать в команде, а также как SpotMini может справиться с препятствиями, пытаясь открыть дверь и пройти в другую комнату.

У Boston Dynamics есть еще один, не менее известный робот — Atlas. Недавно компания опубликовала видео, демонстрирующее гуманоидного робота на пробежке.