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Женщине вырастили новое ухо на руке
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Женщине вырастили новое ухо на руке 

Популярная механика 7 часов назад
Фото: Популярная механика
Вместо того, чтобы заменять утраченное в аварии ухо трансплантом, хирурги из Медицинского центра армии Уильяма Бомонта предложили пациентке вырастить новое внутри ее же собственной руки!
Автомобильные аварии часто заканчиваются трагично, и для Шамики Бердж крушение личного транспорта не стало исключение. Из-за неисправности колеса ее автомобиль вышел из строя прямо во время движения и несколько раз перевернулся. Как результат — множественные травмы головы, позвоночника и оторванное левое ухо. К счастью, пациентке удалось выздороветь, однако ухо к ней так и не вернулось. Она хотела было установить протез, когда ее лечащие врачи из Медицинского центра армии Уильяма Бомонта в Эль-Пасо предложили новый, весьма необычный выход: вырастить новое ухо на ее собственном теле и пересадить его на прежнее место!
Был лишь один небольшой нюанс: новому уху первоначально предстояло сформироваться… на руке.
Сама по себе эта методика не нова и с ее помощью уже было проведено несколько успешных операций. Врачи вырезали фрагмент хряща из ребра женщины и придали ему форму ушной раковины. После этого они внедрили хрящевые ткани под кожу на предплечье Бердж. Благодаря регенеративным процессам хрящ постепенно превращается в полноценное ухо: на нем, как на каркасе, формируются нервные окончания и кровеносные сосуды. Когда ухо полностью созрело — оставалось лишь извлечь его и пришить на прежнее место, вкупе с небольшим количеством кожи с предплечья, чтобы прикрыть шрамы от аварии.
В настоящее время процедура еще не завершена, и Шамике предстоит еще две операции. Но, по прогнозам врачей, когда лечение будет окончено, новое ухо станет неотличимым от родного, а лет через пять никто и вовсе не узнает в нем трансплант.
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