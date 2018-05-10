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Американские ученые разработали подводные маскировочные поля
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Американские ученые разработали подводные маскировочные поля 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Ученые из Пенсильвании разработали материалы, которые делают объект невидимым для радаров: звуковые волны просто огибают замаскированный объект, как будто его нет.
Во многих научно-фантастических телесериалах важную роль играют маскировочные поля, которые представлены как технологии далекого будущего. Однако сейчас ученые работают над тем, чтобы перенести их с телеэкранов в реальность, сообщает издание PHYS ORG.
Аманда Д. Хэнфорд из университета штата Пенсильвания предпринимает первые шаги по созданию устройства, маскирующего объекты от различных средств обнаружения. Материалы устройства позволяют перенаправлять приближающиеся волны, заставляя их огибать замаскированный объект. Таким образом объект становится скрытым.
«Кажется, что такие материалы — чистая абстракция, но математика показывает: добиться нужных свойств возможно. Своей работой мы прокладываем путь, который покажет, что можно создать с такими материалами», — говорит женщина-ученый.
На 175-й встрече Американского акустического сообщества Хэнфорд описала физические принципы, на которых основан подводный акустический щит, разработанный в ее лаборатории.
Большинство существующих сейчас акустических метаматериалов спроектированы так, чтобы отклонять звуковые волны в воздухе. Хэнфорд решила сделать шаг вперед и решить более сложную научную задачу: провести такие же испытания под водой.
После множества попыток команда разработчиков сконструировала выстроенную из перфорированных стальных листов пирамиду примерно метровой высоты, которую поместили на дно большой исследовательской камеры с водой. Проведенные с устройством испытания показали, что он действительно может сделать объект невидимым для подводных приборов вроде сонара.
Результаты экспериментов доказали, что у новых разработок существует большой потенциал для применения на практике и создания акустических материалов, подавляющих звук и маскирующих объекты под водой.
Напомним, что в ноябре 2017 года в британских СМИ появились материалы о «самой смертоносной субмарине в мире» под названием «Князь Владимир». Российские разработчики снабдили подводную лодку мощным оружием и устройствами, которые делают ее практически невидимой для локаторов.
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