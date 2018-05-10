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Американские физики накрыли подводные лодки «плащом-невидимкой»
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Американские физики накрыли подводные лодки «плащом-невидимкой» 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сейчас они создают материалы с «невидимыми» свойствами и пытаются понять, какие возможности из этого можно извлечь.
Физики и инженеры из Соединенных Штатов создали специальный метаматериал, который способен сделать любой подводный объект «прозрачным» и невидимым для сонаров. Разработка была представлена на ежегодной встрече Американского акустического общества. Об этом сообщают РИА Новости.
«Подобные материалы часто кажутся исключительно абстрактной идеей, которую нельзя воплотить на практике. С другой стороны, математика показывает, что подобные свойства вполне реальны», — заявили ученые.
По словам физиков, в настоящее время они создают материалы с «невидимыми» свойствами и пытаются понять, какие возможности из этого можно извлечь.
Так называемые «метаматериалы» — искусственно созданные структуры, «собранные» из множества отдельных кусочков и наночастиц, которые необычно взаимодействуют со светом. Похожие на метаматериал структуры встречаются в природе на крыльях бабочек «металлической» окраски, панцирях многих насекомых, крыльях птиц и даже на мордах павианов-мандрилов.
Как сообщают ученые, созданы уже десятки конструкций из метаматериалов, но они все работают только на открытом воздухе. Акустические «плащи-невидимки» для водной среды создавать сильно сложнее, потому что вода намного плотнее воздуха и не сжимается. Американские ученые создали метаматериал, не пропускающий звуковые волны, отражающий их так, что наблюдателю предстает будто бы плоское дно моря, реки или океана.
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