Саратовские учёные разработали новую конструкцию душа

Учёные из Саратова создали душ, вода в котором нагревается выхлопными газами машин. Устройство подойдёт для применения в походных условиях, сообщает «Русская планета».

Аппарат состоит из душевой кабины, которая покрывается брезентовым (для холодного времени года) или полиэтиленовым (для тёплой погоды) чехлом. Сама конструкция держится на четырёх балках, которые используются для обычных палаток.

«Изюминка» разработки — водная ёмкость, выполненная из резины. При этом жидкость в «походном душе» нагревается несколькими способами: можно подключить устройство к автомобильной трубе либо загрузить угли внутрь составной части душа.