Ещё
Ученые раскрыли, почему летучие мыши не сталкиваются друг с другом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые раскрыли, почему летучие мыши не сталкиваются друг с другом 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 10 мая. Японские ученые провели исследование поведения летучих мышей и выяснили, каким образом им удается избегать столкновения друг с другом во время полетов в стае в условиях полной темноты внутри пещеры. Об этом сообщает газета Asahi.
До этого было хорошо известно, что у этих животных имеется своего рода встроенный локатор, помогающий им ориентироваться ночью и в замкнутых пространствах, однако как именно работает этот механизм при большом скоплении особей понятно не было.
В ходе эксперимента ученые установили на крылья летучим мышам миниатюрные микрофоны для улавливания акустических волн. Как оказалось, находясь в одиночестве, она испускает звуки одной частоты, но при нахождении в группе каждая особь издает звуки разных частот.
Это помогает им избежать эффекта «коктейльной вечеринки», когда толпа людей одновременно разговаривает в одном месте и шум сливает в один громкий поток, сильно давящий на барабанные перепонки. Однако летучие мыши в силу своих природных особенностей в отличие от людей не запутываются в схожей ситуации и сохраняют способность ориентироваться в пространстве за счет звуковых сигналов.
По мнению ученых, подобные механизмы взаимодействия в группе можно будет использовать в будущем в робототехнике. «Физиология поведения этих животных должна помочь при разработке андроидов и обучению их избегать столкновений друг с другом», — отметил один из участников проекта Сидзуко Хирю.
ТАСС: последние новости
СМИ: старейший ученый Австралии умер в 104 года от эвтаназии CNN: Uber и NASA договорились совместно работать над созданием воздушных такси Исследования Марса космическими аппаратами. Досье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции388
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1230
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала587
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества12
Клейменов больше не будет вести программу «Время»98
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение