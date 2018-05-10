Ученые раскрыли, почему летучие мыши не сталкиваются друг с другом

ТОКИО, 10 мая. Японские ученые провели исследование поведения летучих мышей и выяснили, каким образом им удается избегать столкновения друг с другом во время полетов в стае в условиях полной темноты внутри пещеры. Об этом сообщает газета Asahi.

До этого было хорошо известно, что у этих животных имеется своего рода встроенный локатор, помогающий им ориентироваться ночью и в замкнутых пространствах, однако как именно работает этот механизм при большом скоплении особей понятно не было.

В ходе эксперимента ученые установили на крылья летучим мышам миниатюрные микрофоны для улавливания акустических волн. Как оказалось, находясь в одиночестве, она испускает звуки одной частоты, но при нахождении в группе каждая особь издает звуки разных частот.

Это помогает им избежать эффекта «коктейльной вечеринки», когда толпа людей одновременно разговаривает в одном месте и шум сливает в один громкий поток, сильно давящий на барабанные перепонки. Однако летучие мыши в силу своих природных особенностей в отличие от людей не запутываются в схожей ситуации и сохраняют способность ориентироваться в пространстве за счет звуковых сигналов.

По мнению ученых, подобные механизмы взаимодействия в группе можно будет использовать в будущем в робототехнике. «Физиология поведения этих животных должна помочь при разработке андроидов и обучению их избегать столкновений друг с другом», — отметил один из участников проекта Сидзуко Хирю.