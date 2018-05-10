Ещё
Опубликованы первые снимки Земли, сделанные европейским спутником Sentinel-3B
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы первые снимки Земли, сделанные европейским спутником Sentinel-3B 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 10 мая. Первые снимки, сделанные европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, опубликованы в среду на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).
На снимках изображены закат над Антарктидой, арктические ледники и вид на северную часть европейского континента.
"Первые изображения уже показывают, какую роль прибор должен сыграть в создании высококачественных данных о состоянии экологии, чтобы улучшить условия жизни, повысить уровень экономики и защитить нашу планету", — заявил директор программы ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли Йозеф Ашбахер. Его слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.
Российская ракета-носитель «Рокот» со спутником Sentinel-3B стартовала с космодрома Плесецк 25 апреля. Аппарат предназначен для решения задач программы мониторинга окружающей среды Copernicus, известной ранее как «Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности» (Global Monitoring for Environment and Security programme).
ТАСС: последние новости
CNN: Uber и NASA договорились совместно работать над созданием воздушных такси СМИ: старейший ученый Австралии умер в 104 года от эвтаназии Австралия выделила бюджетные деньги на пока не существующее космическое агентство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции388
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1230
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала587
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества12
Клейменов больше не будет вести программу «Время»98
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение