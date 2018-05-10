Опубликованы первые снимки Земли, сделанные европейским спутником Sentinel-3B

На снимках изображены закат над Антарктидой, арктические ледники и вид на северную часть европейского континента.

"Первые изображения уже показывают, какую роль прибор должен сыграть в создании высококачественных данных о состоянии экологии, чтобы улучшить условия жизни, повысить уровень экономики и защитить нашу планету", — заявил директор программы ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли Йозеф Ашбахер. Его слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.