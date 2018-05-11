Тренеры: Почему лёд скользкий, написано давно в учебнике физики

Германии и Учёные из Нидерландов Франции дали новое объяснение тому, почему лёд скользкий. Исследователи изучили процесс скольжения стального шарика по поверхности льда и выяснили, что повышенная гладкость появляется из-за образования подвижных молекул в верхнем слое льда вследствие разрыва водородных связей. Таким образом, лёд становится особо скользким при нагревании от трения. Результаты работы учёных опубликованы в журнале Journal of Physical Chemistry Letters.

Однако российские тренеры по фигурному катанию не придали особого значения открытию. Так, заведующий кафедрой конькобежного спорта и фигурного катания университета им. П. Ф. Лесгафта, тренер Евгения Плющенко, профессор Алексей Мишин сообщил НСН, что эта причина известна давно — из школьных учебников физики.

«В фигурном катании осталось не так много мест и направлений, по которым можно было бы развиваться и совершенствоваться. Качество льда не является серьёзным источником совершенствования нашего вида спорта. А то, что искажение возникает в результате трения конька о лёд, это правильно. Это написано в учебнике по физике для школьников», — заметил собеседник издания.

В свою очередь, знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН заявила, что в практике важно одно — чтобы лёд был залит качественно, а отчего он становится скользким, дело теоретиков.

«Я не думала об этом. Мы учим кататься на льду, и не то, что не думаем о составе льда — конечно, мы знаем, когда хорошо залито, когда плохо. Но если учёные это определили, нам ведь всё равно. Мы же не будем про состав льда с утра до ночи рассказывать. Этим учёные занимаются, а мы практики — работаем на том, что есть», — заявила Тарасова.

Учёные утверждают, что ранее объяснение скользкой поверхности льда было дано неверно. В XIX веке исследователи пришли к выводу, что при небольших отрицательных температурах и повышенном давлении из-за разницы в плотности между жидкой и твёрдой фазами происходит плавление льда. Так образуется тонкая прослойка, выполняющая роль смазки, что и приводит к повышенному скольжению.