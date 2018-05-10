Старейший ученый Австралии умер в 104 года от эвтаназии

Старейший ученый Австралии Дэвид Гудолл скончался на 105-м году жизни в результате эвтаназии. Для легального и добровольного ухода из жизни известный эколог и ботаник приехал в Швейцарию , сообщает Reuters

Накануне смертельной инъекции он провел пресс-конференцию для журналистов. Ученый, в частности, рассказал, что последние часы проведет в компании родных.

"Это мой собственный выбор закончить жизнь, — подчеркнул Гудолл. — Столько всего, что я хотел бы еще сделать. Но уже слишком поздно".

Австралиец выступил за право решать самому, продолжать ему жить или умереть. Он не стал выбирать музыку, которую станет слушать в последние часы своей жизнь. Однако, уточнил австралиец, для этого события подошла бы девятая симфония Бетховена. Гудолл при этом напел мелодию из наиболее известной части этого произведения — «Оды к радости».

По словам мужчины, он перестал ощущать удовольствие от жизни. Причиной послужило ухудшение зрения и другие недуги. Престарелый мужчина перестал читать и не смог ездить на работу после сердечного приступа.

"Я не счастлив. Я хочу умереть. Но печально не это. Печально, когда это запрещают", — разъяснил он свою позицию в отношении эвтаназии.