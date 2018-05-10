Ещё
СМИ: старейший ученый Австралии умер в 104 года от эвтаназии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: старейший ученый Австралии умер в 104 года от эвтаназии 

ТАСС 47 минут назад
ТАСС, 10 мая. Старейший ученый Австралии, специалист в области экологии и ботаники Дэвид Гуделл скончался в четверг в возрасте 104-х лет в Швейцарии в результате эвтаназии. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.
Ученый добровольно ушел из жизни. Он специально отправился в Швейцарию, так как в Австралии подобная процедура находится под запретом.
Гуделл родился в городе Эдмонтон (провинция Альберта) 14 апреля 1914 года. Он автор более ста научных работ в сфере экологии и ботаники. Последние 20 лет своей жизни ученый посвятил борьбе за легализацию эвтаназии в Австралии.
В последний путь Гуделла проводил основатель австралийского движения в поддержку права на эту процедуру Exit International Филипп Нишке. Волонтеры организации собрали для ученого на дорогу 20 тыс. австралийских долларов ($15 тыс.).
ТАСС: последние новости
CNN: Uber и NASA договорились совместно работать над созданием воздушных такси Сибирские ученые создали установку для производства биоразлагаемых полимеров Томские ученые создали экономичный лазер, способный изменять длину волн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение711
Клейменов больше не будет вести программу «Время»49
У Задорнова нашли второе завещание13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1371
«Зашел в класс и начал стрелять»123
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение