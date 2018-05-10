СМИ: старейший ученый Австралии умер в 104 года от эвтаназии

ТАСС , 10 мая. Старейший ученый Австралии , специалист в области экологии и ботаники Дэвид Гуделл скончался в четверг в возрасте 104-х лет в Швейцарии в результате эвтаназии. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

Ученый добровольно ушел из жизни. Он специально отправился в Швейцарию, так как в Австралии подобная процедура находится под запретом.

Гуделл родился в городе Эдмонтон (провинция Альберта) 14 апреля 1914 года. Он автор более ста научных работ в сфере экологии и ботаники. Последние 20 лет своей жизни ученый посвятил борьбе за легализацию эвтаназии в Австралии.

В последний путь Гуделла проводил основатель австралийского движения в поддержку права на эту процедуру Exit International Филипп Нишке. Волонтеры организации собрали для ученого на дорогу 20 тыс. австралийских долларов ($15 тыс.).