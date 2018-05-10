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Искусственный интеллект научился ориентироваться в лабиринте, как человек
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Искусственный интеллект научился ориентироваться в лабиринте, как человек 

Naked-Science.ru 41 минуту назад
Фото: Naked-Science.ru
Компания DeepMind — подразделение Google, работающее над исследованиями искусственного интеллекта — создала программу, которая способна строить оптимальные маршруты с помощью аналога нейронов решетки. Эти клетки входят в сеть мозга, обеспечивающую навигацию у всех млекопитающих, включая человека. В перспективе новая разработка позволит изучать наши способности к ориентированию без тестов на животных. Статья о технологии опубликована в журнале Nature.
Другая программа, созданная DeepMind, неоднократно побеждала сильнейших в мире мастеров Го — игры, которая долгое время считалась неподвластной искусственному интеллекту.
Авторы нового алгоритма создали искусственный аналог нейронов решетки. Эти клетки мозга активизируются, когда млекопитающее пересекает границу воображаемой координатной сетки, «наложенной» на пространство, в котором находится животное. У человека разрушение этих нейронов становится одним из симптомов болезни Альцгеймера, при этом люди теряют способность ориентироваться. Ученые предполагают, что нейроны решетки помогают искать кратчайшие маршруты в уже знакомой обстановке.
В новом исследовании разработчики смоделировали две искусственные рекуррентные нейронные сети. В таких сетях связи между элементами образуют направленную последовательность: программа использует свои предыдущие шаги, чтобы спланировать следующее действие.
Один алгоритм пользовался искусственными нейронами решетки, второй обходился без них. Программы обучили искать путь в виртуальных лабиринтах, где кратчайший путь к цели был перекрыт запертой «дверью». Затем алгоритмы перешли к более крупным лабиринтам похожей конфигурации: программа, использующая нейроны решетки, искала путь эффективнее. Когда «двери» открыли, алгоритм смог учесть этот факт и нашел кратчайший маршрут. Программа, работавшая без специальных нейронов, проигнорировала открывшийся проход и искала путь в лабиринте дольше.
Результаты эксперимента подтвердили предположение нейробиологов: нейроны решетки действительно участвуют в поиске кратчайшего пути. По словам экспертов, моделирование с помощью искусственного интеллекта со временем может заменить некоторые типы экспериментов на животных.
Ранее один из основателей DeepMind рассказал об этических рисках, связанных с ИИ.
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