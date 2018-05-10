Ученые из США объяснили причину аномального роста мощности ураганов 

Американские специалисты, занимающиеся наблюдением за океаническими и атмосферными явлениями в Соединенных Штатах, предположили, что одной из причин аномального роста мощности атлантических ураганов стало глобальное потепление. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт EurekAlert!.
По данным исследователей, каждые 10 лет скорость ветра растет на 10 километров в час. На примере прошлогодних ураганов «Хосе», «Мария», «Ирма» и «Харви» специалисты рассказали, что за сутки ветер достигает скорости до 36 километров в час.
В конце января американские ученые из Института исследования Древнего Египта объяснили на примере пирамиды Хеопса, что подобные сооружения возвели люди, а не другие развитые цивилизации. Это помогли выяснить дефекты в постройке, которые мог допустить только человек.