Астрономы назвали факторы, влияющие на вращение Земли

Специалисты из Израиля и Европы выяснили, что на скорость вращения Земли повлияли крупные космические объекты. Они сталкивались с нашей планетой около четырех миллиардов лет назад.

Ученые считают, что Земля неоднократно сталкивалась с крупными космическими телами в период ее формирования. Об этом сообщил сайт «Мир 24». Их обломки позже соединялись вместе и отдалялись от орбиты. Один из них, Луна, впоследствии стала спутником, другие падали на поверхность нашей планеты. Эти процессы повлияли на скорость вращения Земли.

Ученые из Манчестерского университета завили, что Солнце превратит нашу планетарную систему в пузырь из пыли и газа. Он просуществует в таком виде несколько тысяч лет, а затем навсегда исчезнет.