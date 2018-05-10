Ещё
Астрономы назвали факторы, влияющие на вращение Земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО

Астрономы назвали факторы, влияющие на вращение Земли 

360tv.ru 28 минут назад
Специалисты из Израиля и Европы выяснили, что на скорость вращения Земли повлияли крупные космические объекты. Они сталкивались с нашей планетой около четырех миллиардов лет назад.
Ученые считают, что Земля неоднократно сталкивалась с крупными космическими телами в период ее формирования. Об этом сообщил сайт «Мир 24». Их обломки позже соединялись вместе и отдалялись от орбиты. Один из них, Луна, впоследствии стала спутником, другие падали на поверхность нашей планеты. Эти процессы повлияли на скорость вращения Земли.
Ученые из Манчестерского университета завили, что Солнце превратит нашу планетарную систему в пузырь из пыли и газа. Он просуществует в таком виде несколько тысяч лет, а затем навсегда исчезнет.
360tv.ru: последние новости
В Москве и регионах находчивые «бизнесмены» решили нажиться на продаже георгиевских ленточек Компания Uber продемонстрировала прототип летающего такси Таинственную «сумеречную зону» нашли в Атлантическом океане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80308
Медведев предложил Дворковичу новую должность123
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом70
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО98
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1234
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение