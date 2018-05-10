Катастрофическая аномалия зафиксирована в Атлантическом океане

Американские ученые обнаружили, что атлантические ураганы с аномальной скоростью набирают силу.

Необычную интенсивность циклонов заметили сотрудники Управления океанических и атмосферных исследований США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории.

В среднем скорость циклона увеличивается на 36 километров в час за 24 часа, как у разрушительных ураганов 2017 года: «Харви», «Ирма», «Хосе» и «Мария». К примеру, «Харви» стал причиной катастрофических наводнений в Техасе. Погибли 83 человека, а ущерб от стихийного бедствия оценивается в 70 миллиардов долларов.

Сейчас же средний прирост скорости ветра на 21 километр в час больше, хотя каждое десятилетие эта характеристика повышается только на семь километров в час.

По мнению ученых, на силу ураганов влияют климатический цикл и глобальное потепление. Из-за этого сила штормов становится непредсказуемой.