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Катастрофическая аномалия зафиксирована в Атлантическом океане
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Катастрофическая аномалия зафиксирована в Атлантическом океане 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американские ученые обнаружили, что атлантические ураганы с аномальной скоростью набирают силу.
Необычную интенсивность циклонов заметили сотрудники Управления океанических и атмосферных исследований США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории.
В среднем скорость циклона увеличивается на 36 километров в час за 24 часа, как у разрушительных ураганов 2017 года: «Харви», «Ирма», «Хосе» и «Мария». К примеру, «Харви» стал причиной катастрофических наводнений в Техасе. Погибли 83 человека, а ущерб от стихийного бедствия оценивается в 70 миллиардов долларов.
Сейчас же средний прирост скорости ветра на 21 километр в час больше, хотя каждое десятилетие эта характеристика повышается только на семь километров в час.
По мнению ученых, на силу ураганов влияют климатический цикл и глобальное потепление. Из-за этого сила штормов становится непредсказуемой.
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