Производитель спутников опроверг слухи о переносе пусков с Восточного

Первого февраля с дальневосточного космодрома на орбиту успешно выведены спутники дистанционного наблюдения Земли «Канопус-В» №3 и №4. До конца года планируется осуществить еще два старта.

"Сборка спутников сведется по графику, ни о каких переносах сроков запуска речи не идет", — сказали РИА Новости в пресс-службе корпорации.

Там отметили, что согласно предварительным данным, запуск «Метеор-М» №2.2 назначен на начало декабря 2018 года, двух «Канопусов-В» — на конец декабря. Изначально планировалось, что «Метеор» отправят на орбиту в октябре, два «Канопуса» — в ноябре 2018 года.

В конце марта источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что точные сроки запуска будут определены в сентябре — за три месяца до старта.

Ранее в СМИ появилась информация о возможности переноса одного из планируемых двух запусков с космодрома Восточный на 2019 год из-за неготовности спутника. Это якобы связано с импортозамещением комплектующих.

"Роскосмосе" пока не комментируют данную информацию.

Спутники серии «Канопус-В» предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника серии «Канопус», включая аппарат с инфракрасной камерой «Канопус-В-ИК», предназначенный для обнаружения очагов лесных возгораний.

Метеорологический космический аппарат «Метеор-М» №2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один спутник серии «Метеор», запущенный в 2014 году. Запуск в конце 2017 года аппарата «Метеор-М» №2.1 закончился аварией, спутник был потерян.

На сегодняшний день с Восточного осуществлено три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.