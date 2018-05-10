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Производитель спутников опроверг слухи о переносе пусков с Восточного
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Производитель спутников опроверг слухи о переносе пусков с Восточного 

РИА Новости 1 час назад
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Изготовление спутников «Метеор-М» №2.2 и двух «Канопус-В» №5 и №6 идет по графику, запуски запланированы на начало и конец декабря 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя спутников — корпорации «ВНИИЭМ».
Первого февраля с дальневосточного космодрома на орбиту успешно выведены спутники дистанционного наблюдения Земли «Канопус-В» №3 и №4. До конца года планируется осуществить еще два старта.
"Сборка спутников сведется по графику, ни о каких переносах сроков запуска речи не идет", — сказали РИА Новости в пресс-службе корпорации.
Там отметили, что согласно предварительным данным, запуск «Метеор-М» №2.2 назначен на начало декабря 2018 года, двух «Канопусов-В» — на конец декабря. Изначально планировалось, что «Метеор» отправят на орбиту в октябре, два «Канопуса» — в ноябре 2018 года.
В конце марта источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что точные сроки запуска будут определены в сентябре — за три месяца до старта.
Ранее в СМИ появилась информация о возможности переноса одного из планируемых двух запусков с космодрома Восточный на 2019 год из-за неготовности спутника. Это якобы связано с импортозамещением комплектующих.
В "Роскосмосе" пока не комментируют данную информацию.
Спутники серии «Канопус-В» предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника серии «Канопус», включая аппарат с инфракрасной камерой «Канопус-В-ИК», предназначенный для обнаружения очагов лесных возгораний.
Метеорологический космический аппарат «Метеор-М» №2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один спутник серии «Метеор», запущенный в 2014 году. Запуск в конце 2017 года аппарата «Метеор-М» №2.1 закончился аварией, спутник был потерян.
На сегодняшний день с Восточного осуществлено три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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