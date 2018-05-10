Ученые разработали МРТ‐перчатку для диагностики мягких тканей

Инженеры из США разработали прототип перчатки, которая позволяет проводить магнитно‐резонансную томографию руки во время ее движения. О своих успехах они сообщили в журнале Nature Biomedical Engineering.

За счет использования датчиков с высоким сопротивлением вместо низкоимпедансных разработанная учеными перчатка позволяет получать изображения мягких тканей кисти не в неподвижном состоянии, а в динамике — например, при работе за компьютером или во время игры на пианино.

Для проведения реальных измерений ученые пришили датчики к поверхности хлопчатой перчатки и присоединили ее к системе обработки сигнала, закрепленной на плече. Оказалось, что это устройство позволяет получать точные трехмерные изображения мягких тканей кисти во время движения руки.

Авторы исследования полагают, что разработанное ими устройство для магнитно-резонансной томографии — первый подобный прибор. По утверждениям исследователей, он одновременно обладает и достаточной гибкостью, и достаточной чувствительностью, чтобы снимать действительные показания.