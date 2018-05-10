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Ученые разработали МРТ‐перчатку для диагностики мягких тканей
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Ученые разработали МРТ‐перчатку для диагностики мягких тканей 

360tv.ru 1 час назад
Инженеры из США разработали прототип перчатки, которая позволяет проводить магнитно‐резонансную томографию руки во время ее движения. О своих успехах они сообщили в журнале Nature Biomedical Engineering.
За счет использования датчиков с высоким сопротивлением вместо низкоимпедансных разработанная учеными перчатка позволяет получать изображения мягких тканей кисти не в неподвижном состоянии, а в динамике — например, при работе за компьютером или во время игры на пианино.
Для проведения реальных измерений ученые пришили датчики к поверхности хлопчатой перчатки и присоединили ее к системе обработки сигнала, закрепленной на плече. Оказалось, что это устройство позволяет получать точные трехмерные изображения мягких тканей кисти во время движения руки.
Авторы исследования полагают, что разработанное ими устройство для магнитно-резонансной томографии — первый подобный прибор. По утверждениям исследователей, он одновременно обладает и достаточной гибкостью, и достаточной чувствительностью, чтобы снимать действительные показания.
Европейское патентное ведомство 7 июня во Франции вручит трем ученым награды за вклад в науку в рамках мероприятия European Inventor Award 2018. Одним из номинантов стал физик Дженс Фрам из Института Макса Планка в Геттингене за то, что он «научил» аппарат МРТ работать не просто быстрее, но в режиме реального времени.
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