Учёные обеспокоены возможной давкой на спортивных объектах Универсиады

Красноярские учёные обеспокоены возможной давкой на стадионах во время Универсиады-2019. Публикация на эту тему размещена на портале Красноярского СО РАН

Ученые разработали сценарии штатного и аварийного выхода людей со спортивных объектов. Они исследовали проекты спорткомплекса «Радуга» и дворца спорта им. Ивана Ярыгина . Выяснилось, что при полной загрузке объектов в случае необходимости экстренно покинуть здания, может возникнуть давка. Для этого примели методы компьютерного моделирования. По настоянию исследователей удалось внести изменения в проект строительства «Радуги» — вместо одной лестницы к чаше теперь будет две.

«Расчёты показали, что избежать скопления людей на этом объекте можно при поэтапном выходе зрителей», — утверждают учёные.

Что касается Дворца спорта, то это уже давно существующий объект, но к Универсиаде его планируют модернизировать, сделав вокруг здания внешний охраняемый периметр. По плану в нем был один выход, но ученые настояли на необходимости второго.

«Даже в этом случае пропускная способность периметра будет меньше, чем самого стадиона. Учитывая это, была предложена схема поэтапного выхода зрителей с трибун по секторам. Чтобы снизить опасность скопления людей необходимо провести обучение и отрепетировать поэтапный выход с персоналом и волонтёрами», — предполагают исследователи.

«Важно правильно организовать пешеходные потоки и спланировать пути эвакуации при проектировании объекта. В противном случае слабые места здания и прилегающей территории, выраженные в продолжительных скоплениях людей в узких местах, будут обнаружены в критический момент — при полной загрузке объекта, в экстренной ситуации. Частично ошибки при проектировании можно исправить во время эксплуатации за счет организационных решений. Проверять эффективность предлагаемых мер нужно не на людях, а с помощью компьютерного моделирования», — подчеркнула кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела информационно-телекоммуникационных технологий Института вычислительного моделирования ФИЦ КНЦ СО РАН Екатерина Кирик.