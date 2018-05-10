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Маска приняли в Королевское общество
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Маска приняли в Королевское общество 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Richard Drew/AP
Инженер и предприниматель Илон Маск стал членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Об этом сообщается на сайте научного сообщества.
Маска признали одним из 50 выдающихся ученых, которых приняли в Королевское общество «за их исключительный вклад в науку».
"Илон Маск международно признанный инженер, изобретатель и предприниматель, который вдохновляет ученых, новаторов и мыслителей по всему миру. Он олицетворяет настоящее стремление к изменению мира в областях космических путешествий, электрического транспорта, солнечной энергии, дешевых интернет-спутников и сверхзвукового наземного транспорта", — говорится на сайте.
Также отмечается, что он заинтересован в колонизации Марса.
Ранее сообщалось, что Маск появился на ежегодном балу института костюма Met Gala вместе с певицей Граймс.
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