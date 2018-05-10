Маска приняли в Королевское общество

Инженер и предприниматель Илон Маск стал членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Об этом сообщается на сайте научного сообщества.

Маска признали одним из 50 выдающихся ученых, которых приняли в Королевское общество «за их исключительный вклад в науку».

"Илон Маск международно признанный инженер, изобретатель и предприниматель, который вдохновляет ученых, новаторов и мыслителей по всему миру. Он олицетворяет настоящее стремление к изменению мира в областях космических путешествий, электрического транспорта, солнечной энергии, дешевых интернет-спутников и сверхзвукового наземного транспорта", — говорится на сайте.

Также отмечается, что он заинтересован в колонизации Марса.

Ранее сообщалось, что Маск появился на ежегодном балу института костюма Met Gala вместе с певицей Граймс.