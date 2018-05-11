Запуск первой в истории России миссии к Луне отложат

Запуск первой в истории России миссии к Луне могут отложить на два года

Фото: AFP 2018 / Nicolas Asfouri

Российские учёные предлагают отложить первую в истории современной России миссию к Луне автоматической межпланетной станции с 2019 на 2021 год. Такое предложение содержится в решении Совета РАН по космосу, имеющемся в распоряжении РИА Новости "Рекомендовать госкорпорации "Роскосмос" перенести дату запуска космического аппарата "Луна-25" на период июнь-октябрь 2021 года с учётом сроков разработки прибора "Биус-Л" и неблагоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту в 2020 году", — говорится в документе.