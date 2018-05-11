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Запуск первой в истории России миссии к Луне отложат
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Запуск первой в истории России миссии к Луне могут отложить на два года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Российские учёные предлагают отложить первую в истории современной России миссию к Луне автоматической межпланетной станции с 2019 на 2021 год.
Такое предложение содержится в решении Совета РАН по космосу, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Рекомендовать госкорпорации "Роскосмос" перенести дату запуска космического аппарата "Луна-25" на период июнь-октябрь 2021 года с учётом сроков разработки прибора "Биус-Л" и неблагоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту в 2020 году", — говорится в документе.
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