Учёные выявили, что «пафосные» авто мешают серьёзным отношениям

Молодые парни, которые демонстрируют своё положение в обществе с помощью роскошного автомобиля не воспринимаются как партнёры, готовые к полноценным семейным отношениям. Об этом сообщили американские учёные после проведения своего исследования, сообщает "РИА Новости"

Для своей работы специалисты создали двух прототипов мужчин и выдумали им биографию. Согласно легенде, один из героев предпочёл купить практичный автомобиль, другой приобрёл «пафосную» машину с хорошей стереосистемой, колёсами и внешним видом.

Затем учёные познакомили более 200 респондентов с жизнью обоих персонажей. Подавляющее большинство мужчин и женщин пришли к выводу, что выдуманный герой с роскошным авто, скорее всего, не готов к «взрослой жизни».

Почти все опрошенные посчитали, что у «пафосного» прототипа вообще не может быть серьёзных отношений, так как он не готов к семье и ребёнку.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова