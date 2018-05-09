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Учёные выявили, что «пафосные» авто мешают серьёзным отношениям
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Учёные выявили, что «пафосные» авто мешают серьёзным отношениям 

Аист на крыше 43 минуты назад
Фото: Аист на крыше
Молодые парни, которые демонстрируют своё положение в обществе с помощью роскошного автомобиля не воспринимаются как партнёры, готовые к полноценным семейным отношениям. Об этом сообщили американские учёные после проведения своего исследования, сообщает "РИА Новости".
Для своей работы специалисты создали двух прототипов мужчин и выдумали им биографию. Согласно легенде, один из героев предпочёл купить практичный автомобиль, другой приобрёл «пафосную» машину с хорошей стереосистемой, колёсами и внешним видом.
Затем учёные познакомили более 200 респондентов с жизнью обоих персонажей. Подавляющее большинство мужчин и женщин пришли к выводу, что выдуманный герой с роскошным авто, скорее всего, не готов к «взрослой жизни».
Почти все опрошенные посчитали, что у «пафосного» прототипа вообще не может быть серьёзных отношений, так как он не готов к семье и ребёнку.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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