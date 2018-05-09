Ещё
Резиновая лодка летает над Онежским озером в Петрозаводске (видео)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

Резиновая лодка летает над Онежским озером в Петрозаводске (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Экзотический летательный аппарат был замечен на пляже в Песках. Над акваторией петрозаводской губы Онежского озера — в местечке Пески — сегодня был замечен необычный летательный аппарат: резиновая лодка с крылом и мотором. Она с легкостью взлетала прямо с воды и кружилась над озером. Очевидцы сделали снимки летательного аппарата и сняли его полет на видео.
В интернете нам удалось узнать, что это за аппарат. Почти 20 лет назад Дой Малингри задумал «скрестить» лодку и самолет. В результате получился новый вид транспортного средства — Flying Inflatable Boat (F. I. B.). В России это название стало еще проще флайбот.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Желающие смогут получить георгиевскую ленточку в канун Дня Победы Собчак опять возмутила россиян: теперь поздравлением с Днем Победы Эксперт: Трамп повел себя по наполеоновскому принципу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов311
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»121
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине122
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»144
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент120
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение