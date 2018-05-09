Резиновая лодка летает над Онежским озером в Петрозаводске (видео)

Экзотический летательный аппарат был замечен на пляже в Песках. Над акваторией петрозаводской губы Онежского озера — в местечке Пески — сегодня был замечен необычный летательный аппарат: резиновая лодка с крылом и мотором. Она с легкостью взлетала прямо с воды и кружилась над озером. Очевидцы сделали снимки летательного аппарата и сняли его полет на видео.

В интернете нам удалось узнать, что это за аппарат. Почти 20 лет назад Дой Малингри задумал «скрестить» лодку и самолет. В результате получился новый вид транспортного средства — Flying Inflatable Boat (F. I. B.). В России это название стало еще проще флайбот.