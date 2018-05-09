Ученые предрекают Земле гибель из-за туризма

Индустрия туризма оценивается примерено в семь триллионов долларов.

Австралийские ученые заявили, что туризм может погубить Землю. Это связано с тем, что доля международного и внутреннего туризма составляет восемь процентов от общего объема выбросов углекислого газа в атмосферу, что гораздо больше, чем считалось ранее.

Также опасность для атмосферы несут авиасообщение, энергетические затраты, шопинг и походы в рестораны.

— Мы рассмотрели действительно подробную информацию об издержках туризма. Мы также рассмотрели данные о выбросах парниковых газов, чтобы составить всеобъемлющую картину глобального углеродного следа от туризма, — рассказала автор исследования Арунима Малик.

Больше всего вредных для окружающей среды выбросов в результате деятельности туристов зафиксировано в США Китае и Германии.

Ученые выразили надежду, что полученная информация поможет привлечь внимание к проблеме выбросов парниковых газов, передает BBC.

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