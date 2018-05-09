Уфологи обнаружили марсианскую птицу

Снимок был сделан марсоходом Curiosity, который поводит миссию по исследованию Марса.

Уфологи детально изучили снимки Марса и обнаружили в воздухе настоящую птицу. По мнению экспертов, этот факт подтверждает наличие жизни на Красной планете.

Снимки были сделаны марсоходом Curiosity, который поводит миссию по исследованию Марса. Некоторые сделанные им снимки до сих пор вызывают у ученых множество вопросов. А на одном из свежих фото эксперты обнаружили загадочный объект в атмосфере планеты. Внешне он напоминает парящую птицу.

Изучив фото, уфологии заявили, что на снимке запечатлена именно птица, что подтверждает факт жизни на Марсе. Однако официальных комментариев по данному поводу или опровержения этой информации от научных сотрудников не поступало.

Видео, на котором показан снимок марсианской «птицы» опубликовано в Сети.

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