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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования — СМИ
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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования — СМИ 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Запуск был произведен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.
Китайские специалисты запустили спутник дистанционного зондирования Gaofen-5 с аппаратурой гиперспектральной визуализации. Космический аппарат стал частью проекта по наблюдению с высокой степенью разрешения за поверхностью Земли.
Как пишет Xinhua, спутник выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Long March 4C. Запуск был произведен с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси.
Напомним, в апреле этого года космические войска ВКС России взяли на управление спутник «Космос-2526», запущенный в интересах Минобороны.
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