Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования — СМИ

Запуск был произведен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Китайские специалисты запустили спутник дистанционного зондирования Gaofen-5 с аппаратурой гиперспектральной визуализации. Космический аппарат стал частью проекта по наблюдению с высокой степенью разрешения за поверхностью Земли.

Как пишет Xinhua , спутник выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Long March 4C. Запуск был произведен с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси.