Запуск был произведен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.
Китайские специалисты запустили спутник дистанционного зондирования Gaofen-5 с аппаратурой гиперспектральной визуализации. Космический аппарат стал частью проекта по наблюдению с высокой степенью разрешения за поверхностью Земли.
Как пишет Xinhua, спутник выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Long March 4C. Запуск был произведен с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси.
Напомним, в апреле этого года космические войска ВКС России взяли на управление спутник «Космос-2526», запущенный в интересах Минобороны.