СМИ: Китай запустил спутник дистанционного зондирования

ПЕКИН, 9 мая. / ТАСС /. Китай запустил в среду спутник дистанционного зондирования Gaofen-5 с аппаратурой гиперспектральной визуализации, который стал частью китайского проекта по наблюдению с высокой степенью разрешения за поверхностью Земли. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Спутник выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Long March 4C. Запуск состоялся с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай).

Спутник разработан и изготовлены Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники CASC, он рассчитан на восемь лет работы.

Ранее сообщалось, что новый аппарат способен получать спектральную информацию на основе широкого диапазона волн — от ультрафиолетового до инфракрасного излучения. Одна из его задач — выявлять источники загрязнения воздуха, определять содержание парниковых газов в атмосфере.