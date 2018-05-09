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СМИ: Китай запустил спутник дистанционного зондирования
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СМИ: Китай запустил спутник дистанционного зондирования 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 9 мая. /ТАСС/. Китай запустил в среду спутник дистанционного зондирования Gaofen-5 с аппаратурой гиперспектральной визуализации, который стал частью китайского проекта по наблюдению с высокой степенью разрешения за поверхностью Земли. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Спутник выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Long March 4C. Запуск состоялся с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай).
Спутник разработан и изготовлены Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники CASC, он рассчитан на восемь лет работы.
Ранее сообщалось, что новый аппарат способен получать спектральную информацию на основе широкого диапазона волн — от ультрафиолетового до инфракрасного излучения. Одна из его задач — выявлять источники загрязнения воздуха, определять содержание парниковых газов в атмосфере.
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