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США привели планету к глобальной катастрофе
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США привели планету к глобальной катастрофе 

News.ru 19 минут назад
К глобальной экологической катастрофе привёл планету туристический бизнес, считают учёные Сиднейского университета.
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