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Учёные в Британии изучают паучьи прыжки для разработки микророботов
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Учёные в Британии изучают паучьи прыжки для разработки микророботов 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 8 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Ученые из Манчестерского университета научили хищного паука прыгать на разные расстояния и высоту, чтобы изучить особенности его движения и в дальнейшем использовать их при разработке микророботов, говорится в сообщении вуза.
Объектом исследования британских ученых стала паучиха по кличке Ким из вида пауков-скакунчиков (Phidippus regius), которую обучили прыгать с искусственной платформы в лабораторных условиях. При записи движений паукообразного использовалась современная техника, например, 3D-сканер и высокоскоростные камеры. Все это позволило ученым в точнейших деталях проанализировать особенности движения паука при прыжках.
"Цель исследования — ответить на вопрос, почему анатомия и поведение паука эволюционировали именно таким образом. И, во-вторых, использовать эти знания о пауках, чтобы спроектировать новый класс гибких микророботов", — говорится в сообщении университета.
Автор исследования Мостафа Набави отметил, что Ким может прыгнуть в длину в шесть раз превышающую длину своего тела. В то время как человек может прыгнуть лишь в 1,5 раза больше длины своего тела.
"Нагрузка на лапы во время прыжка может в пять раз превышать вес паука — это невероятно. Если мы поймем, как функционирует такой биомеханизм, то сможем использовать его в наших разработках", — сказал Набави.
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