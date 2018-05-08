Учёные в Британии изучают паучьи прыжки для разработки микророботов

ЛОНДОН, 8 мая — РИА Новости Наталья Копылова . Ученые из Манчестерского университета научили хищного паука прыгать на разные расстояния и высоту, чтобы изучить особенности его движения и в дальнейшем использовать их при разработке микророботов, говорится в сообщении вуза.

Объектом исследования британских ученых стала паучиха по кличке Ким из вида пауков-скакунчиков (Phidippus regius), которую обучили прыгать с искусственной платформы в лабораторных условиях. При записи движений паукообразного использовалась современная техника, например, 3D-сканер и высокоскоростные камеры. Все это позволило ученым в точнейших деталях проанализировать особенности движения паука при прыжках.

"Цель исследования — ответить на вопрос, почему анатомия и поведение паука эволюционировали именно таким образом. И, во-вторых, использовать эти знания о пауках, чтобы спроектировать новый класс гибких микророботов", — говорится в сообщении университета.

Автор исследования Мостафа Набави отметил, что Ким может прыгнуть в длину в шесть раз превышающую длину своего тела. В то время как человек может прыгнуть лишь в 1,5 раза больше длины своего тела.

"Нагрузка на лапы во время прыжка может в пять раз превышать вес паука — это невероятно. Если мы поймем, как функционирует такой биомеханизм, то сможем использовать его в наших разработках", — сказал Набави.