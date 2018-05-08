Ещё
В одномерном веществе нашли новый тип топологического перехода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одномерном веществе нашли новый тип топологического перехода 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Международный коллектив ученых исследовал свойства необычного соединения бария, кобальта, ванадия и кислорода. В результате исследователи смогли подтвердить теорию Нобелевских лауреатов по физике 2016 года о том, что присутствие в материале нескольких типов топологических возмущений приводит к особому фазовому переходу. Статья с результатами опубликована в журнале Nature Physics.
Нобелевские лауреаты по физике 2016 года Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн и Джон Майкл Костерлитц предсказали, что в особых средах существуют квантовые возмущения, которые приводят к новым макроскопическим свойствам материалов. Однако до сих пор во всех экспериментах по получению таких веществ одновременно удавалось наблюдать только один тип возмущения. Оставался открытым вопрос, может ли в одном соединении сосуществовать сразу несколько типов таких топологических переходов.
В новой работе ученые впервые смогли показать что такая ситуация возможна. Авторы исследуют вещество с антиферромагнитными свойствами и составом BaCo2V2O8, которое ученые называют BACOVO. Атомы этого соединения выстраиваются в спираль из восьмигранников, в результате формируя квазиодномерную структуру. Вначале ученые создали модель квантовых свойств материала, но потом заметили, что при помещении его во внешнее магнитное поле, в нем возникает новый тип возмущений, который начинает конкурировать с исходным. «Мы смогли не только доказать, что два набора топологических возмущений в одном веществе „борются“ друг с другом, но и контролировать в рамках эксперимента то, какой тип возмущения будет доминировать», — прокомментировал соавтор Синитаро Такаеси из Женевского университета в Швейцарии.
Таким образом, физики смогли на опыте продемонстрировать верность теорий, разработанных в 1970-х и 80-х годах. Анализ подтвердил разные возмущения взаимодействуют напрямую, от чего зависит состояние вещества. При смене доминирующего типа возмущения изменялись и свойства вещества, то есть происходил квантовый фазовый переход. «Эти результаты открывают целый спектр возможностей в рамках квантовой физики, — сказал соавтор Тьерри Джамарчи. — Мы пока действительно не вышли за пределы фундаментальных исследований, но именно благодаря таким открытиям мы постепенно приближаемся к применению квантовых свойств материалов».
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Статья Алана Тьюринга вдохновила ученых на создание опреснителя воды Черные дыры и инфракрасные пузыри Под носом у ученых и ихтиорнисов нашелся похожий на клешню клюв
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня38
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»130
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»531
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово416
Келвин Харрис попал в аварию25
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение